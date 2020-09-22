Кличко открыл новый паркинг в Киевском зоопарке

Мэр Киева Виталий Кличко открыл новый современный трехэтажный парковочный комплекс, который построили на территории столичного зоопарка.

"Сегодня мы открываем трехэтажный "Зоопаркинг" на 435 паркомест. Вопрос создания этого объекта назрел давно. Именно поэтому с начала реконструкции Киевского зоопарка мы начали строительство паркинга для его посетителей", - сказал Кличко во время открытия паркинга.

Он пояснил, что для разгрузки проспекта Победы паркинг расположен на территории хозяйственной зоны зоопарка - со стороны улицы Зоологической. "Это сегодня - лучший муниципальный паркинг в Украине", - отметил мэр.

Для обустройства здания паркинга на территории зоопарка демонтировали устаревшие и аварийные помещения, а часть сооружений перенесли.

"Новый паркинг оборудован всеми необходимыми современными инженерными системами, интегрированными в общую диспетчерскую систему зоопарка. Здесь установили и энергоэффективную систему автоматического управления освещением паркинга. С учетом роста количества электротранспорта на паркинге установили 7 зарядных станций, которые позволят одновременно заряжать 21 электроавтомобиль. Работает современная охранная система", - сообщил Кличко.

Для возможности входа посетителей с паркинга в зоопарк на первом этаже обустроили входную группу с кассой. Для оплаты услуг парковки и покупки билетов в зоопарк, кроме кассы, установили три автомата для безналичного расчета и один - для операций с наличными. Все платежные терминалы и сама система управления паркингом изготовлены и установлены украинским производителем.

"На паркинге созданы удобные условия для маломобильных групп населения. Места парковки для гостей с инвалидностью расположены на первом этаже, возле кассы и входа в зоопарк. Установлены 3 лифта, оснащен пандус и широкие проходы, туалет оборудован вспомогательными устройствами. Рядом расположена комната матери и ребенка", - обратил внимание мэр столицы.

Вокруг паркинга благоустроили территорию. Установили ограничительные столбики, чтобы автомобили не парковали на тротуаре. Также у паркинга установили скамейки, новое освещение, высадили деревья и кусты, газон с автоматическим поливом. На объекте обустроили велопарковку.