Выборы

Выборы

13:45 22.09.2020

ОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Попова, Одессы - Скорика

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ОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Попова, Одессы - Скорика

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) представила кандидатов на выборах городских голов в Киеве и Одессе.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" выдвинула кандидата в мэры Киева. "Успехов, Александр Попов", - сообщает пресс-служба партии в соцсети Facebook.

Также сообщается, что на выборах мэра Одессы "ОПЗЖ" выдвинет Николая Скорика.

Александр Попов – бывший народный депутат Верховной Рады VI созыва от "Партии регионов". С 16 ноября 2010 года возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию. 14 декабря 2013 года отстранён от должности главы КГГА в связи с подозрением в причастности к нарушению конституционных прав граждан на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября. Уволен с должности 25 января 2014 года.

Николай Скорик – глава Одесской областной государственной администрации с 8 ноября 2013 года по 3 марта 2014 года. Народный депутат VIII (фракция "Оппозиционный блок") и IХ (фракция "ОПЗЖ") созывов.

Теги: #кандидаты #выборы #опзж

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