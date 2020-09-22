Выборы

Выборы

10:36 22.09.2020

Без пробок и с честными тарифами. Киевская "Батькивщина" презентовала свою программу

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Без пробок и с честными тарифами. Киевская "Батькивщина" презентовала свою программу

Киевская организация партии "Батькивщина" презентовала свою предвыборную программу под названием "Киев заслуживает лучшего!". Документ содержит 10 пунктов.

Как сообщила пресс-служба политсилы, в партии Юлии Тимошенко планируют провести масштабный аудит столицы, чтобы в дальнейшем рационально использовать ресурсы и бюджет Киева в пользу киевлян. Аудит будет касаться и технического состояния домов. Город должен начать программу капитальных ремонтов устаревшего жилья за счет бюджета.

Команда "Батькивщины" планирует установить справедливые тарифы на коммунальные услуги и обеспечить бесперебойное снабжение тепла и горячей воды.

Предусматривается введение муниципальной программы медицинского страхования киевлян.

Чтобы избавиться от пробок, в "Батькивщине" планируют вдвое увеличить количество современного общественного транспорта (преимущественно трамваев), убрав маршрутки.

"Мы знаем, как сделать Киев одним из лучших столиц Европы и мира. Это будет город, в котором хочется жить и работать. Мы это сделаем", - говорится в программе киевской "Батькивщины".

Представляя программу, кандидат в мэры столицы от "Батькивщины" Алексей Кучеренко отметил: "Киев находится в мощном и системном управленческом кризисе. Он связан с непрофессиональной и неэффективной властью. Приоритет нашей команды - безопасность и комфорт проживания в городе для киевлян".

Кучеренко, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Юлии Тимошенко, возглавил список киевской "Батькивщины". В первую пятерку кандидатов в депутаты Киевсовета также вошли председатель Киевской городской "Батькивщины" Виталий Нестор, правозащитник Денис Москаль, эксперт в государственной политике по развитию предпринимательства Александра Кужель и педагог Ольга Гoцуляк.

Теги: #киев #батькивщина #программа

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