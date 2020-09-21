"Голос" готовит жалобу в НАПК из-за проведения партконференции "Слуги народа" в КНУ им.Шевченко

Народный депутат из фракции "Голос" Инна Совсун готовит обращение в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) по факту проведения киевской городской партийной конференции "Слуги народа" во внутреннем дворе Киевского национального университета им.Т.Шевченко.

"Конференция "Слуги народа" во дворе КНУ им. Шевченко - грубое нарушение образовательного законодательства. Поэтому партия "Голос" готовит жалобу в НАПК. "Слуги" считают свое мероприятие на территории университета законным, ведь пока они официально не начали предвыборную гонку, они не агитируют, а информируют. Но по закону об образовании, политическим партиям запрещено проводить не только агитацию, но и любые мероприятия в образовательных учреждениях, размещать там партийную символику или название партий", - сказано в сообщении пресс-службы партии.

В "Голосе" заявили, что собирают материалы для НАПК о превышении служебных полномочий руководства университета. Для этого депутатами фракции были направлены запросы в КНУ, Минобразования Украины, Фонд госимущества и к образовательному омбудсмену по факту проведения конференции.

"Поэтому мы требуем от партии "Слуга народа" публичных извинений перед студенческим и преподавательским сообществом КНУ имени Тараса Шевченко", - цитирует зампреда партии "Голос" Совсун пресс-служба политсилы.

Как сообщалось, 20 сентября в рамках городской партийной конференции партии "Слуги народа" состоялось представление кандидатов в Киевсовет, которое прошло во внутреннем дворе университета им. Шевченко.

Позже Студенческий парламент заявил, что считает недопустимым проведение публичного мероприятия партии "Слуга народа" на территории университета. По мнению студентов, эта деятельность также противоречит письму Министерства образования и науки Украины "О недопущении политической агитации в учебных заведениях" от 14 сентября 2020 года 1/9-525.

До этого Минобразования своим письмом напомнила о недопустимости политической агитации в учебных заведениях. В частности, напомнили, что согласно ст. 31 закона "Об образовании" политические партии (объединения) не имеют права вмешиваться в образовательную деятельность учебных заведений.

В учебных заведениях запрещается хранение, размещение, распространение рекламы, плакатов, подарков, стендов, листовок, аудио- или видеоматериалов, других материальных или нематериальных объектов (кроме учебников), которые содержат: наименование или символику политических партий (объединений), общественных или благотворительных организаций, название или символика которых созвучны с названиями и символикой политических партий (объединений); изображения, фамилии, имена и отчества лиц, являющихся членами (участниками) или учредителями политических партий (объединений), общественных или благотворительных организаций, название или символика которых созвучны с названиями и символикой политических партий (объединений); изображения, фамилии, имена и отчества выборных лиц и лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В понедельник, 21 сентября, у здания красного корпуса университета имени Тараса Шевченко проходила акция "Образование без политики". Участники акции осудили действия администрации КНУ им. Шевченко, считают, что разрешение проводить на территории вуза политическое мероприятие нарушает закон "О высшем образовании" и устав университета.

Кроме того, участники требовали отстранить ректора университета Леонида Губерского от занимаемой должности на время проведения независимого расследования, к которому требуют подключить представителей студенчества.

Позднее в пресс-службе политсилы заявили, что киевская городская ячейка партии "Слуга народа" не нарушила украинское законодательство, проведя свою конференцию во внутреннем дворе Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко, поскольку для мероприятия не были использованы помещение и сотрудники ВУЗа.