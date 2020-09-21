Выборы

Выборы

14:28 21.09.2020

"За майбутнє" выдвинула кандидатов в Киевский горсовет и на пост мэра, список возглавил Гусовский

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"За майбутнє" выдвинула кандидатов в Киевский горсовет и на пост мэра, список возглавил Гусовский

Партия "За майбутнє" представила своих кандидатов на выборы в Киевский городской совет и назвала кандидата на должность киевского городского головы. Список возглавил Сергей Гусовский, который претендует и на пост мэра столицы.

Претендентов на должности объявили на общем собрании Киевской городской организации политсилы.

Гусовский - депутат Киевского городского совета, совладелец сети "Рестораны Гусовского", член совета директоров благотворительной организации "Фонд Східна Європа" и наблюдательного совета Киево-Могилянской академии.

Своим приоритетом кандидат называет качество жизни в Киеве: "Это о том, как развивается город. Или это о хаосе, лоскутной застройке, устаревшем Генплане - или это об уме, компетентности, новом видении, восстановлении подлинного самоуправления. Киев должен стать городом-сервисом, в котором кофортно и безопасно жить", - отметил Гусовский во время собрания.

По его словам, качество жизни в Киеве требует изменений. "Ради этих изменений команда, которую мы представили, и идет в Киевский городской совет. Эту команду объединяют ключевые качества: опыт, профессионализм и - что немаловажно - действенность. Именно это отличает нашу команду от других, которые баллотируются в горсовет".

В список, объявленный партией "За майбутнє", также вошли:

- Денис Борисенко, депутат Киевского областного совета;

- Максим Борозенец, частный предприниматель, участник боевых действий, депутат Киевского городского совета VIIІ созыва;

- Алексей Ботнаренко, начальник управления по делам ветеранов войны МВД;

- Евгений Васили, частный предприниматель;

- Марьяна Двулит, кандидат медицинских наук, врач, акушер-гинеколог;

- Александр Дикий, депутат Киевского облсовета VI созыва, руководитель Красного креста Святошинского района;

- Олег Калиниченко, частный предприниматель;

- Вячеслав Каминский, врач, директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины;

- Сергей Конюшок, чемпион мира, мировой рекордсмен по стронгмену;

- Геннадий Кривошея, народный депутат VIIІ созыва;

- Юлия Лобан, экономист, юрист, депутат Киевского городского совета VIIІ созыва;

- Денис Силантьев, спортсмен, призер Олимпийских игр.

Теги: #выборы #за_майбутнє

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