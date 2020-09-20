Выборы

Выборы

16:42 20.09.2020

Киев ждет генеральная уборка – Верещук

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Киев ждет генеральная уборка – Верещук

Кандидат на должность мэра Киева, народный депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что хочет позитивных изменений для столицы и "движения вперед".

"В последнее время меня часто спрашивают: зачем ты идешь в мэры? Одни говорят, что в Киеве очень много проблем, которые невозможно решить. Другие пытаются убедить, что Кличко и его команда вечные. У них деньги, огромное влияние, они все решили, обо всем договорились и изменить их не получится. Они призывают нас всех с этим смириться. Многие действительно опустили руки, отчаялись, потеряли надежду. А я им отвечаю: "Все очень просто! Я хочу перемен! Мы хотим перемен! Все ждут и требуют от нас перемен!" - сказала Верещук во время представления киевской команды "Слуги народа" в воскресенье в Киевском национальном университете им.Т.Шевченко.

По ее мнению, в 2014 году были допущены две горькие ошибки: "Первая - мы поверили, что Порошенко может быть хорошим президентом. Вторая - мы поверили, что Кличко может быть мэром. Они оба пришли к власти после Революции Достоинства на мощной волне веры людей в изменения".

Верещук указала, что год назад на президентских выборах "мы исправили первую ошибку - Порошенко получил свой политический приговор".

"Сейчас мы имеем огромный шанс исправить вторую ошибку. Кличко - это лишь обломок прежнего режима Порошенко. Мы должны сплотиться и изменить власть в Киеве. И только тогда мы сможем сказать, что перевернули эту страницу", - убеждена кандидат на пост мэра.

Она обратилась также к киевлянам: "Нам важно двигаться вперед. Даже когда будут говорить, что дороги нет. Нам нужно сплотиться, объединиться, верить друг другу и работать. Нас с вами ждет генеральная уборка: во власти, в городском бюджете, на улицах города! Помогите нам!"

 

Теги: #местные_выборы #верещук

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