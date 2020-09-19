Выборы

Выборы

15:23 19.09.2020

Палица: без сильной армии нет будущего

1 мин читать
Палица: без сильной армии нет будущего

Народный депутат, лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица во время рабочего визита в Донецкую область обсудил с военнослужащими главные проблемы в зоне проведения ООС и о потребности подразделений, сообщает пресс-служба политсилы.

Отмечается, что визит состоялся вместе с руководителем комитета Верховной рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, председателем областной ячейки партии "За майбутнє" Дмитрием Лубинцем.

Во встрече также приняли участие полковник Евгений Коваленко, генерал-майор Владимир Кидонь, генерал-лейтенант Владимир Кравченко, подполковник Евгений Рыжов.

"Я еще раз убедился, что без сильной армии нет никакого будущего. Тот, кто рассказывает, что на армию не надо давать денег, точно не тот, кто любит Украину. Армия будет защищать нас в мирное время, тяжелое время, не дай Бог, и в военное время. И чем сильнее будет армия, чем более защищенными будут военные - от простого солдата до генерала - тем спокойнее будут спать наши семьи. Мы будем делать все для того, чтобы помочь в решении вопросов. Чтобы наша армия стала самой сильной", - заявил Палица.

 

 

ПОСЛЕДНЕЕ

Кто будет баллотироваться от УДАРа на выборах в Киевсовет

Сеть "Опора" разработала калькулятор для расчета залога кандидатов на местных выборах

Развитие ВСУ не в приоритете нынешней власти, о чем свидетельствует сокращение расходов на армию в проекте бюджета-2021 - Порошенко

Зеленский подписал закон об отмене "справки о судимости" при регистрации кандидатов на местных выборах

У главного кота Львова появился блог в Instagram

Гройсман о бюджете-2021: Думать нужно не только о бюджете страны, но и о бюджете каждой семьи

Полиция открыла за сутки 4 уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса

Расходы на медицину в госбюджете должны быть увеличены - Верещук

Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях - Зеленский

Наблюдать за местными выборами в Украине смогут представители 116 общественных организаций – ЦИК

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА