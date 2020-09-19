Выборы

Выборы

14:02 19.09.2020

Сеть "Опора" разработала калькулятор для расчета залога кандидатов на местных выборах

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Сеть "Опора" разработала калькулятор для расчета залога кандидатов на местных выборах

Гражданская сеть "Опора" разработала сервис, с помощью которого можно быстро вычислить, какой денежный залог должен вносить кандидат в депутаты (или партия, которая его выдвигает), а также кандидат на должность председателя в рамках местных выборов.

Как сообщается на странице "Опоры" в соцсети Facebook, калькулятор денежного залога функционирует на сайте https://zastava.oporaua.org/

Здесь можно посмотреть уже имеющиеся данные, выбирая нужные пункты из появляющихся списков, или с помощью автоматического калькулятора посчитать самостоятельно, вписав количество избирателей в той или иной громаде. Сервис показывает количество избирателей в конкретной громаде и какая избирательная система будет в ней действовать.

В "Опоре" напомнили, что с 14 до 24 сентября продолжается регистрация кандидатов на местных выборах. Но вопрос расчета денежного залога до сих пор остается не до конца раскрытым для большого количества граждан.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #расчет #опора #местные_выборы #залог

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