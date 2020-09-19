Выборы

Выборы

12:20 19.09.2020

У главного кота Львова появился блог в Instagram

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У главного кота Львова появился блог в Instagram

Кот Левчик (Лёвочка – рус.), который с начала сентября живет во Львовском городском совете, обзавелся блогом в Instagram.

По состоянию на субботу, 19 сентября, за блогом котика (lvivcitycat, Левчик – кошачий мэр Львова) следят более 800 читателей.

Левчик выставил пять фотографий. На одной из них он лежит у рабочего стола городского головы Львова Андрея Садового, подпись к фото гласит: "Я не лежу, я помогаю!".

Есть на блоге и видео с участием котика.

Как сообщалось, 10 сентября утром мэр Львова обнаружил в своем кабинете неизвестного кота. Садовой оставил номер телефона, по которому можно обратиться тому, кто узнал кота. На фотографии изображен ухоженный зверь с ошейником.

На следующий день Садовой сообщил, что теперь это будет главный кот ратуши, и попросил горожан предложить имя для нового любимчика. Котика назвали Левчиком.

Как известно, у мэра польского Вроцлава Яцека Сутрика более полутора лет живет кот Вроцек британской короткошерстной породы, которого обнаружили на автовокзале. У Вроцека есть свой блог в Instagram (около 13 тыс. подписчиков).

Теги: #львов #садовой #кот

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