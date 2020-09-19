Расходы на медицину в госбюджете должны быть увеличены - Верещук

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", кандидат от одноименной партии в мэры Киева Ирина Верещук настаивает на необходимости увеличения финансирования медицины в 2021 году.

"Мы будем вносить изменения. Мы должны сцепить зубы и выделить 5%, найти эти средства", - сказала Верещук в эфире телеканала "Украина24".

Она указала, что закон предусматривает финансирование медицины на уровне 5%. "В данном проекте бюджета нет этих 5%. Есть перспектива, что до 2023 года бюджет здравоохранения вырастет до 5%. Так говорили все, но ни в один год у нас не было такого, чтобы эта норма выполнялась должным образом", - заявила Верещук.

На вопрос ведущей, где найти средства для увеличения финансирования медицины, Верещук ответила: "Ресурсы нужно взять от дополнительных поступлений с таможни".