Выборы

Выборы

11:18 19.09.2020

Расходы на медицину в госбюджете должны быть увеличены - Верещук

1 мин читать
Расходы на медицину в госбюджете должны быть увеличены - Верещук

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", кандидат от одноименной партии в мэры Киева Ирина Верещук настаивает на необходимости увеличения финансирования медицины в 2021 году.

"Мы будем вносить изменения. Мы должны сцепить зубы и выделить 5%, найти эти средства", - сказала Верещук в эфире телеканала "Украина24".

Она указала, что закон предусматривает финансирование медицины на уровне 5%. "В данном проекте бюджета нет этих 5%. Есть перспектива, что до 2023 года бюджет здравоохранения вырастет до 5%. Так говорили все, но ни в один год у нас не было такого, чтобы эта норма выполнялась должным образом", - заявила Верещук.

На вопрос ведущей, где найти средства для увеличения финансирования медицины, Верещук ответила: "Ресурсы нужно взять от дополнительных поступлений с таможни".

Теги: #медицина #выборы #верещук

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях - Зеленский

Ермак: выборы на неподконтрольной территории Донбасса возможны только после деоккупации и решения вопросов безопасности

ЦИК зарегистрировала на выборы нардепа в округе №208 кандидата от "Слуги народа" и его однофамильца-самовыдвиженца

Пандемия Covid-19 может повлиять на снижение явки на местных выборах и стать технологией срыва выборов в некоторых избирательных участках - эксперты

Эксперты предостерегают от манипуляций социологией в преддверии местных выборов в Украине

Эксперты предостерегают от манипуляций социологией в преддверии местных выборов в Украине

Данилов: перед местными выборами некоторые религиозные структуры активизировались в качестве инструментов антиукраинской деятельности

Во время местных выборов около 136 тыс. правоохранителей будут обеспечивать публичный порядок и безопасность - МВД

Местные выборы завершатся победой Тимошенко и неизбежным провалом Зеленского - эксперт

Шмыгаль об участии Степанова в местных выборах: Министр не принимает участия в агитации, а баллотироваться закон разрешает

ПОСЛЕДНЕЕ

Наблюдать за местными выборами в Украине смогут представители 116 общественных организаций – ЦИК

ЦИК зарегистрировала на выборы нардепа в округе №208 кандидата от "Слуги народа" и его однофамильца-самовыдвиженца

Зеленский: если бы не местные выборы, то заболеваемость COVID-19 была бы меньше

Результат местных выборов в Украине повлияет на судьбу Кабмина и законопроекта по децентрализации – мнение

Пандемия Covid-19 может стать технологией срыва выборов на некоторых избирательных участках - эксперты

Эксперты предостерегают от манипуляций социологией в преддверии местных выборов в Украине

Основные обстоятельства текущего политического сезона в Украине

"Батькивщина" добилась, чтобы киевлянам уменьшили плату за тепло - Кучеренко

Около 136 тыс. правоохранителей будут обеспечивать публичный порядок и безопасность на местных выборах

Данилов: перед местными выборами некоторые религиозные структуры активизировались как инструмент антиукраинской деятельности

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА