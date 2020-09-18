Результат местных выборов в Украине повлияет на судьбу Кабмина и законопроекта по децентрализации – мнение

Выборы местного самоуправления в Украине будут главным фактором влияния на дальнейшее развитие политической ситуации, в частности и на судьбу правительства, сообщил политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"На мой взгляд, судьба правительства будет решаться уже после выборов и в зависимости от их результатов. Также будет влиять ситуация с результатами местных выборов и с тем, как будут складываться отношения уже после выборов между центральной властью и местным самоуправлением, на судьбу конституционного законопроекта по децентрализации. Я напомню: законопроект есть, но он еще не рассматривался, и будут его рассматривать уже после выборов и в зависимости от той ситуации, которая сложится после выборов", - сказал Фесенко на "круглом столе" на тему "Основные обстоятельства текущего политического сезона в Украине" в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве в пятницу.

Он также указал, что игроком на этих выборах будут местные партии, в частности партии мэров.

"Можно выделить четыре главных участника выборов среди парламентских партий. Это "Слуга народа", "ОПЗЖ" и "Европейская солидарность" и "Батькивщина", плюс пятый игрок, который не представлен одним лагерем, одной партией, но он представлен на местном уровне мощно локально. Это местные партии. В первую очередь, в больших городах, относительном большинстве областных центров или больших городов - это партии мэров, безусловно", - пояснил Фесенко.

Основным на местных выборах будет конфликт центра и регионов, отметил руководитель аналитического центра "Третий сектор", политтехнолог Андрей Золотарев.

"Мне кажется, что основным конфликтом этих выборов будет как раз конфликт центра и регионов, то есть конфликт между Киевом и региональными элитами. Это мы уже видим повсеместно в бенефисе всевозможных партий мэров. И поэтому меряться общекомандным зачетом бессмысленно, потому что в конкретно взятом городе - допустим, Днепр, Харьков, Чернигов, Запорожье, Одесса, Львов - там победят, безусловно, партии мэров и покажут очень впечатляющий результат. Но в масштабах страны эти люди никогда не договорятся", - сказал он.

В то же время директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев обратил внимание на то, что складывается впечатление, что вопрос переноса выборов еще не снят.

"Во-первых мы уже обращали внимание на эпидемиологический контекст этой кампании. Но, во-вторых, я вижу, что очень слабая ЦИК, неавторитетная, мало слышно, а если слышно, то оправдывается. Я вижу, что СНБО начинает комментировать, что выборы будут сложные. И я вижу, что эти выборы рассматриваются через призму вопросов безопасности, не гарантий конституционных прав на выборах, как это Аваков, например, говорил в 2019 году, а с точки зрения безопасности: эпидемиологической, сепаратисткой, потому что местных мэров иногда прямо, а иногда завуалировано критикуют за сепаратизм и т.д. У меня такое впечатление, что вопрос переноса выборов не снят", - подчеркнул Карасев.