Выборы

Выборы

14:53 18.09.2020

Эксперты предостерегают от манипуляций социологией в преддверии местных выборов в Украине

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Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко предостерегает от манипуляций социологией на предстоящих местных выборах в Украине.

"Несмотря на то, что я 25 лет занимаюсь социологией, если бы мне нужно было сейчас сделать общенациональное исследование, я бы побоялся двух врагов. Во-первых, очень трудно сделать эту выборку. А второе - мафиозность социологических служб не уступает сегодняшней мафиозности налоговиков или судей. Почему это произошло? Для меня это тоже загадка, потому что люди неплохие, но манипулировать сразу четырьмя-пятью цифрами первого списка - это фантастика. И мы, конечно, сейчас увидим на местных выборах сумасшедшее манипулирование социологией", - сказал он на "круглом столе" на тему "Основные обстоятельства текущего политического сезона в Украине" в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве в пятницу.

В то же время руководитель аналитического центра "Третий сектор", политтехнолог Андрей Золотарев обратил внимание на то, что партии используют социологию в качестве политической пропаганды, на отсутствие точной демографической выборки.

"Все пытаются представить, что социология это "продажная девка политтехнологов". Но на самом деле надо вопросы задавать "отцам-содержателям" нашей политики, которые этих социологов насилуют, откровенно говоря, и соблазняют действительно запредельными суммами за то, чтобы организовать этот "фургончик с оркестром" и использовать социологию, как инструмент политической пропаганды. Та партия, которая сегодня заполонила бордами всю страну... например, на меня выходили с предложениями озвучить, что она уже за 5% вышла, в то время, как социологически это абсолютно не бьется. Поэтому в социологии действительно беда, хотя бы, потому что мы до сих пор даже не имеем точной демографической выборки. На Западной Украине, по факту, отсутствует до трети населения от данных последней переписи: люди уехали на заработки, умерли, и точной картины нет. Плюс, люди хорошо научились врать. Коэффициент лжи измерить практически невозможно", - пояснил Золотарев.

Теги: #манипуляции #мнение #местные_выборы

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