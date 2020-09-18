Основные обстоятельства текущего политического сезона в Украине

Саакашвили призвал украинских предпринимателей записывать видеообращения с изложением проблем и обещает их все проанализировать
Пандемия Covid-19 может стать технологией срыва выборов на некоторых избирательных участках - эксперты
Около 136 тыс. правоохранителей будут обеспечивать публичный порядок и безопасность на местных выборах
Данилов: перед местными выборами некоторые религиозные структуры активизировались как инструмент антиукраинской деятельности
Шмыгаль об участии Степанова в местных выборах: Министр не принимает участия в агитации, а баллотироваться закон разрешает
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