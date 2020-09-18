Шмыгаль об участии Степанова в местных выборах: Министр не принимает участия в агитации, а баллотироваться закон разрешает

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что участие министра здравоохранения Украины Максима Степанова не противоречит законодательству.

"Относительно участия в местных выборах членов правительства – это не запрещено законом. Министр не принимает участия в агитационных мероприятиях, поэтому баллотироваться закон разрешает. В случае участия в агитационных мероприятиях для этого будет необходимо брать отпуск. На данный момент такие мероприятия не планируются", - сказал Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Как сообщалось, министр здравоохранения Украины Степанов заявил о согласии возглавить список партии "Слуга народа" на выборах в Одесский областной совет.