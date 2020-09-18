Выборы

Выборы

11:50 18.09.2020

Шмыгаль об участии Степанова в местных выборах: Министр не принимает участия в агитации, а баллотироваться закон разрешает

1 мин читать
Шмыгаль об участии Степанова в местных выборах: Министр не принимает участия в агитации, а баллотироваться закон разрешает

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что участие министра здравоохранения Украины Максима Степанова не противоречит законодательству.

"Относительно участия в местных выборах членов правительства – это не запрещено законом. Министр не принимает участия в агитационных мероприятиях, поэтому баллотироваться закон разрешает. В случае участия в агитационных мероприятиях для этого будет необходимо брать отпуск. На данный момент такие мероприятия не планируются", - сказал Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Как сообщалось, министр здравоохранения Украины Степанов заявил о согласии возглавить список партии "Слуга народа" на выборах в Одесский областной совет.

Теги: #степанов #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Местные выборы завершатся победой Тимошенко и неизбежным провалом Зеленского - эксперт

В ЕРДР внесены сведения о 34 уголовных правонарушениях, связанных с местными выборами

В Украине в ЕРДР внесены сведения о 34 уголовных правонарушениях, связанных с местными выборами

Трамп заявил о попытках подтасовки выборов с помощью почтового голосования в Северной Каролине

Экс-нардеп Богдан Дубневич намерен участвовать в выборах председателя ОТГ во Львовской области

Глава ФБР назвал дискредитацию Байдена способом вмешательства РФ в выборы

Поживанов идет в мэры Киева от Радикальной партии

Поживанов идет в мэры Киева от Радикальной партии

Заседание фракции "Слуга народа" в Раде по вопросу изменения постановления о местных выборах отменено – нардеп Качура

43% украинцев не знают, когда состоятся местные выборы – опрос

ПОСЛЕДНЕЕ

Верещук: не киевляне должны постоянно думать о мэре, а мэр - о киевлянах

Полиция за сутки открыла 4 уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Рада запретила близким депутатов всех уровней становиться их помощниками-консультантами

Городские власти не оставят социально незащищенных киевлян наедине с коронавирусом - Кличко

Рада отправила на повторное 1-е чтение изменения, регулирующие деятельность местных органов власти в связи с укрупнением районов

Партия "За майбутнє" вошла в ТОП-5 по всей стране – опрос

Рада приняла поправки в госбюджет-2020, позволяющие увеличивать местные заимствования на ремонт дорог

"Батькивщина" требует отчета правительства и предлагает план действий в сфере ЖКХ – Кучеренко

Заседание фракции "Слуга народа" в Раде по изменению постановления о местных выборов отменено

Рада унифицировала подход к бюджетам местного самоуправления независимо от статуса населенного пункта

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА