Полиция за сутки открыла 4 уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Национальная полиция Украины за минувшие сутки начала расследование четырех уголовных производств, связанных с нарушениями избирательного процесса.

"В течение суток в ЕРДР внесены сведения о четырех уголовных правонарушениях", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции в четверг.

С начала предвыборной гонки (с 5 сентября) в ЕРДР внесли сведения о 32 уголовных правонарушениях.

Всего за сутки в полицию поступили 23 заявления и сообщения, связанных с такими нарушениями.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.