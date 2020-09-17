Выборы

Выборы

17:30 17.09.2020

Полиция за сутки открыла 4 уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса в Украине

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Полиция за сутки открыла 4 уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Национальная полиция Украины за минувшие сутки начала расследование четырех уголовных производств, связанных с нарушениями избирательного процесса.

"В течение суток в ЕРДР внесены сведения о четырех уголовных правонарушениях", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции в четверг.

С начала предвыборной гонки (с 5 сентября) в ЕРДР внесли сведения о 32 уголовных правонарушениях.

Всего за сутки в полицию поступили 23 заявления и сообщения, связанных с такими нарушениями.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #дела #нарушения #местные_выборы

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