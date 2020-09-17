Рада отправила на повторное 1-е чтение изменения, регулирующие деятельность местных органов власти в связи с укрупнением районов

Верховная Рада отправила на повторное первое чтение законопроект №3651 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов деятельности и организации органов государственной власти, органов местного самоуправления в связи с образованием (ликвидацией) районов".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", документ за основу поддержали 212 народных депутатов. За направление проекта на повторное первое чтение высказалось 232 парламентария. Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Проектом акта предусматривается внесение изменений в Избирательный кодекс Украины, законы "О местном самоуправлении в Украине", "О Кабинете министров Украины", "О местных государственных администрациях", "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", "О географических названиях", "О землеустройстве", "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения территорий и административных центров территориальных громад".

Указанными изменениями, среди прочего, предлагается урегулировать вопросы назначения выборов старост в территориальных громадах, территории которых утверждены Кабинетом министров, правопреемственность имущества, прав и обязанностей районных советов районов, ликвидированных Верховной Радой, завершение полномочий и правопреемства органов местного самоуправления в случае утверждения территорий территориальных громад по решению Кабинета министров.

Также документом предлагается уполномочить Кабинет министров образовывать и ликвидировать местные государственные администрации. Помимо этого законопроект определяет особенности государственной регистрации в органах местного самоуправления как юридических лиц публичного права в условиях изменения административно-территориального устройства, особенности наименования административно-территориальных единиц и др.