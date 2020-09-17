Выборы

Выборы

15:25 17.09.2020

Рада отправила на повторное 1-е чтение изменения, регулирующие деятельность местных органов власти в связи с укрупнением районов

2 мин читать
Рада отправила на повторное 1-е чтение изменения, регулирующие деятельность местных органов власти в связи с укрупнением районов

Верховная Рада отправила на повторное первое чтение законопроект №3651 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов деятельности и организации органов государственной власти, органов местного самоуправления в связи с образованием (ликвидацией) районов".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", документ за основу поддержали 212 народных депутатов. За направление проекта на повторное первое чтение высказалось 232 парламентария. Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Проектом акта предусматривается внесение изменений в Избирательный кодекс Украины, законы "О местном самоуправлении в Украине", "О Кабинете министров Украины", "О местных государственных администрациях", "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", "О географических названиях", "О землеустройстве", "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения территорий и административных центров территориальных громад".

Указанными изменениями, среди прочего, предлагается урегулировать вопросы назначения выборов старост в территориальных громадах, территории которых утверждены Кабинетом министров, правопреемственность имущества, прав и обязанностей районных советов районов, ликвидированных Верховной Радой, завершение полномочий и правопреемства органов местного самоуправления в случае утверждения территорий территориальных громад по решению Кабинета министров.

Также документом предлагается уполномочить Кабинет министров образовывать и ликвидировать местные государственные администрации. Помимо этого законопроект определяет особенности государственной регистрации в органах местного самоуправления как юридических лиц публичного права в условиях изменения административно-территориального устройства, особенности наименования административно-территориальных единиц и др.

Теги: #районы #рада #укрупнение

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рада запретила близким депутатов всех уровней становиться их помощниками-консультантами

Рада запретила близким депутатов всех уровней становиться их помощниками-консультантами

Рада приняла поправки в госбюджет-2020, позволяющие увеличивать местные заимствования на ремонт дорог

Рада приняла закон "О разведке"

Рада приняла поправки в госбюджет-2020, позволяющие увеличивать местные заимствования на ремонт дорог

Рада внесла изменения в законодательство для содействия развитию физкультуры и спорта

Назначенные Радой члены конкурсной комиссии по отбору админдолжностей в САП политически ангажированы – нардеп Устинова

Заседание фракции "Слуга народа" в Раде по вопросу изменения постановления о местных выборах отменено – нардеп Качура

Рада унифицировала подход к бюджетам местного самоуправления независимо от статуса населенного пункта

Рада определила своих представителей в состав конкурсной комиссии по отбору на занятие админдолжностей в САП

ПОСЛЕДНЕЕ

Городские власти не оставят социально незащищенных киевлян наедине с коронавирусом - Кличко

Партия "За майбутнє" вошла в ТОП-5 по всей стране – опрос

Поживанов идет в мэры Киева от Радикальной партии

"Батькивщина" требует отчета правительства и предлагает план действий в сфере ЖКХ – Кучеренко

Заседание фракции "Слуга народа" в Раде по изменению постановления о местных выборов отменено

43% украинцев не знают, когда состоятся местные выборы

В рейтинге партий на местных выборах лидирует "Слуга народа", на втором месте ОПЗЖ

Гройсман: У нас с Порошенко были разные взгляды на децентрализацию

Децентрализацию могут свернуть, пострадают от этого обычные люди – Гройсман

Порошенко должен вернуть кредит, взятый под госгарантии – Верещук

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА