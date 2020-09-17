Выборы

Выборы

14:17 17.09.2020

Партия "За майбутнє" вошла в ТОП-5 по всей стране – опрос

1 мин читать
Партия "За майбутнє" вошла в ТОП-5 по всей стране – опрос

Политическая партия "За майбутнє", созданная всего несколько месяцев назад, уже вошла в пятерку наиболее поддерживаемых партий в регионах Украины, свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг", проведенного с 12 по 15 сентября.

Так, агрегированный рейтинг партии на местных выборах составил 5,8% среди тех, кто определился и будет голосовать.

Как утверждается в исследовании, этот рейтинг "является суммой всех результатов политических сил на выборах в областной совет каждой области".

Кроме того, партия "За майбутнє" вошла в первую пятерку по балансу "надежда/разочарование". 59% респондентов ответили, что с партией они связывают именно надежду.

Политическая партия "За майбутнє" была создана в конце мая. Лидером политсилы является действующий народный депутат Игорь Палица.

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада приняла поправки в госбюджет-2020, позволяющие увеличивать местные заимствования на ремонт дорог

Поживанов идет в мэры Киева от Радикальной партии

"Батькивщина" требует отчета правительства и предлагает план действий в сфере ЖКХ – Кучеренко

Заседание фракции "Слуга народа" в Раде по изменению постановления о местных выборов отменено

Рада унифицировала подход к бюджетам местного самоуправления независимо от статуса населенного пункта

43% украинцев не знают, когда состоятся местные выборы

В рейтинге партий на местных выборах лидирует "Слуга народа", на втором месте ОПЗЖ

Гройсман: У нас с Порошенко были разные взгляды на децентрализацию

Децентрализацию могут свернуть, пострадают от этого обычные люди – Гройсман

Порошенко должен вернуть кредит, взятый под госгарантии – Верещук

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА