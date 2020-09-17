Поживанов идет в мэры Киева от Радикальной партии
Конференция Киевской городской организации Радикальной партии приняла решение выдвинуть кандидатом от политсилы на должность мэра Киева Михаила Поживанова.
"Поживанов также возглавляет партийный список Радикальной партии на выборах в Киевский городской совет. Это решение поддержали все делегаты конференции", - сообщила пресс-служба Радикальной партии.
В своем выступлении Поживанов сформулировал свое видение основных проблем Киева, крупнейшие из которых, по его словам, - некомпетентность действующей исполнительной власти и коррумпированность депутатских фракций, которые защищают интересы влиятельных застройщиков, а не киевлян. По словам Поживанова, отсутствие агентов влияния застройщиков в предвыборном списке Радикальной партии и есть основная причина его согласия на выдвижение с командой лидера Радикальной партии Олега Ляшко.
Поживанову 60 лет. Он работал мэром Мариуполя, заместителем городского головы Киева, руководителем Госкомрезерва и замминистра экономики. Имеет опыт воплощения масштабных инфраструктурных проектов в Австрии, Словакии, Словении, Венгрии. Доктор технических наук, профессор.