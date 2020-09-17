Выборы

Выборы

13:01 17.09.2020

Заседание фракции "Слуга народа" в Раде по изменению постановления о местных выборов отменено

1 мин читать
Заседание фракции "Слуга народа" в Раде по изменению постановления о местных выборов отменено

Заседание парламентской фракции "Слуга народа", на котором планировали обсудить вопросы, связанные с изменением в постановление парламента о местных выборах, в четверг не состоится, заявил народный депутат этой фракции Александр Качура.

"Заседание фракции по поводу Минского процесса и голосования постановления о местных выборах отменено. Конкретная дата не назначена. Причина – болезнь одного из участников встречи", - написал Качура в своём телеграмм-канале в четверг.

Как сообщила журналистам заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, заседание фракции отменили, потому что заболел вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Отменили из-за болезни господина Резникова, я думаю, что мы встретимся в другой день, найдем каким-то образом, как с ним поговорить. Просто без него нет смысла все это снова обсуждать. Мы в понедельник сами обсудили и поняли, что должны быть люди из ТКГ", - сказала Кравчук.

Теги: #отмена #местные_выборы #слуга_народа #заседание

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Юрченко написал заявление о выходе из фракции "Слуга народа" - Кравчук

Заседание фракции "Слуга народа" в Раде по вопросу изменения постановления о местных выборах отменено – нардеп Качура

В Офисе президента считают, что Юрченко "потерял этические основания быть депутатом"

Потураев считает, что увеличение персональных штрафов за препятствование журналистской деятельности может поспособствовать уменьшению таких случаев

Зеленский подчеркивает, что за коррупцию никому не будет поблажек, и надеется на системные результаты и больше "посадок" от НАБУ, САП и ОГП уже "сегодня"

Избиратели с COVID-19 на местных выборах смогут проголосовать дома – глава Минздрава

Верещук считает, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко

Юрченко должен сложить полномочия - Арахамия

В Сватово полиция проверяет документы на агитационные газеты, а в Тимоново – историю с "предвыборным" сахаром

Степанов возглавит список партии "Слуга народа" в Одесский облсовет

ПОСЛЕДНЕЕ

Партия "За майбутнє" вошла в ТОП-5 по всей стране – опрос

Рада приняла поправки в госбюджет-2020, позволяющие увеличивать местные заимствования на ремонт дорог

Поживанов идет в мэры Киева от Радикальной партии

"Батькивщина" требует отчета правительства и предлагает план действий в сфере ЖКХ – Кучеренко

Рада унифицировала подход к бюджетам местного самоуправления независимо от статуса населенного пункта

43% украинцев не знают, когда состоятся местные выборы

В рейтинге партий на местных выборах лидирует "Слуга народа", на втором месте ОПЗЖ

Гройсман: У нас с Порошенко были разные взгляды на децентрализацию

Децентрализацию могут свернуть, пострадают от этого обычные люди – Гройсман

Порошенко должен вернуть кредит, взятый под госгарантии – Верещук

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА