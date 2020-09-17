Заседание фракции "Слуга народа" в Раде по изменению постановления о местных выборов отменено

Заседание парламентской фракции "Слуга народа", на котором планировали обсудить вопросы, связанные с изменением в постановление парламента о местных выборах, в четверг не состоится, заявил народный депутат этой фракции Александр Качура.

"Заседание фракции по поводу Минского процесса и голосования постановления о местных выборах отменено. Конкретная дата не назначена. Причина – болезнь одного из участников встречи", - написал Качура в своём телеграмм-канале в четверг.

Как сообщила журналистам заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, заседание фракции отменили, потому что заболел вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Отменили из-за болезни господина Резникова, я думаю, что мы встретимся в другой день, найдем каким-то образом, как с ним поговорить. Просто без него нет смысла все это снова обсуждать. Мы в понедельник сами обсудили и поняли, что должны быть люди из ТКГ", - сказала Кравчук.