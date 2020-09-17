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Выборы

10:56 17.09.2020

Порошенко должен вернуть кредит, взятый под госгарантии – Верещук

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Порошенко должен вернуть кредит, взятый под госгарантии – Верещук

Народный депутат Украины, кандидат на пост мэра Киева Ирина Верещук считает, что пятый президент Петр Порошенко должен вернуть кредит, выданный под государственные гарантии предприятию "Кузня на Рыбальском".

"Когда я слышу критику от представителя партии, которую возглавляет Петр Порошенко, о ста миллионах, которые недополучает армия, вспоминаю о том, как в 2017 году судостроительный завод "Кузня на Рыбальском", который был в собственности Петра Порошенко, получает кредит в государственном банке под государственные гарантии на полмиллиарда гривень на укрепление обороноспособности. Этот кредит Порошенко не выплачивает. А уже в августе текущего года Министерство финансов у себя на сайте разместило информацию о выплате по этому кредиту", - сказала политик в эфире одного из телеканалов, комментируя упреки представителя "Европейской солидарности" Артура Герасимова относительно уменьшения финансирования армии на следующий год.

По словам Верещук, возникает вопрос о том, сколько таких гарантий, сколько таких кредитов было взято в годы президентства Порошенко. "И если вы что-то говорите нам, упрекая в чем-то относительно армии, спросите у Порошенко, он выплатит кредиты", - добавила нардеп.

Как известно, в 2017 году государственный "Укрэксимбанк" выдал 528,98 млн грн кредита для "повышения обороноспособности и безопасности государства", под государственные гарантии. С начала года ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" не платит по кредиту. В июле 2020 года Министерство финансов как гарант по кредиту выплатило "Укрэксимбанку" в целом 101,77 млн грн. Из них 81,38 млн грн - выплаты по телу кредита за январь-май текущего года, 19,85 млн грн - проценты за январь-апрель, еще 539 тыс. грн – пеня.

Теги: #порошенко #претензии #верещук

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