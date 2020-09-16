Политическая агитация в учебных заведениях запрещена - Минобразования

Министерство образования и науки Украины подчеркивает недопустимость политической агитации в учебных заведениях.

"В Министерство образования и науки Украины поступает информация по привлечению участников образовательного процесса к участию в акциях и мероприятиях отдельных политических партий и распространению в учебных заведениях партийной и избирательной агитации. В связи с этим МОН обратилось с письмом к областным государственным администрациям, учреждениям профессионального (профессионально-технического) и высшего образования по недопущению политической агитации в учебных заведениях", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В частности, в ведомстве просят принять во внимание информацию по недопущению неправомерного использования помещений учебных заведений для ведения политической агитации.

В министерстве напоминают, что согласно ст. 31 закона "Об образовании" политические партии (объединения) не имеют права вмешиваться в образовательную деятельность учебных заведений.

В учебных заведениях запрещается хранение, размещение, распространение рекламы, плакатов, подарков, стендов, листовок, аудио- или видеоматериалов, других материальных или нематериальных объектов (кроме учебников), которые содержат: наименование или символику политических партий (объединений), общественных или благотворительных организаций, название или символика которых созвучны с названиями и символикой политических партий (объединений); изображения, фамилии, имена и отчества лиц, являющихся членами (участниками) или учредителями политических партий (объединений), общественных или благотворительных организаций, название или символика которых созвучны с названиями и символикой политических партий (объединений); изображения, фамилии, имена и отчества выборных лиц и лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Указанный запрет не распространяется на официальную переписку, реализацию образовательной программы учебного заведения и в случаях, предусмотренных избирательным законодательством.