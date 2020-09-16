Выборы

Выборы

17:18 16.09.2020

"УДАР" идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся! – Кличко ответил "Евросолидарности"

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"УДАР" идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся! – Кличко ответил "Евросолидарности"

Действующий мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что многие политические силы "хотят, чтобы Кличко был их мэром", однако партия "Удар" будет идти на местные выборы самостоятельно.

"Друзья! Сегодня узнал о поддержке моей кандидатуры на должность мэра Киева некоторыми другими политическими силами. Понимаю, что многие партии сегодня хотят, чтобы Кличко был их мэром. Я снова четко скажу всем: я являюсь и буду мэром только киевлян! И всегда был ответственным только перед киевлянами. Ведь именно они доверили мне воплощать изменения в Киеве, избрав мэром столицы", - написал Кличко на странице в Фейсбуке в среду.

Он также поблагодарил за поддержку жителей города и подчеркнул, что "Удар" идет на выборы самостоятельно.

"Мы не торгуемся! Любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян. Мы работаем с киевлянами и для киевлян!", - подчеркнул он.

Ранее партия "Европейская солидарность" заявила, что поддержит на выборах городского головы Киева действующего мэра Виталия Кличко.

Теги: #кличко #выборы

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