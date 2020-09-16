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12:40 16.09.2020

Киев готов начать отопительный сезон заранее – Кличко

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Киев готов начать отопительный сезон заранее – Кличко

Теплосети Киева готовы к началу отопительного сезона раньше традиционного срока (обычно 15 октября - ИФ) в случае такой необходимости, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Технически город уже готов к пуску тепла в сеть. Специалисты коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" осуществили проверку котельных и теплопунктов. Устранили 6,5 тыс. повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний. Подчеркну, что именно качественное проведение гидравлических испытаний летом помогает избежать многих аварийных ситуаций зимой, когда тепло уже запущено", - сказал Кличко в ходе онлайн пресс-конференции в среду.

Он отметил, что город готов оказать необходимую помощь управляющим компаниям, ОСМД и другим жилым объединением для своевременного начала отопительного сезона.

Кличко напомнил, что город не только обновляет теплосети и заменяет аварийные трубы (в текущем году обновили более 100 км труб на самых проблемных участках), но и внедряет новейшие технологии для содержания сетей.

По словам мэра, в новом отопительном сезоне "Киевтеплоэнерго" будет исследовать теплосети с помощью беспилотников с тепловизорами. "Главная задача такой техники - оперативное выявление возможных повреждений и "слабых мест" теплосетей, мониторинг состояния энергетического оборудования", - рассказал Кличко.

Теги: #киев #кличко #отопительный_сезон

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