Выборы

Выборы

12:04 16.09.2020

Малый бизнес в Украине нуждается в реальной поддержке, а не в громких лозунгах - Кучеренко

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Малый бизнес в Украине нуждается в реальной поддержке, а не в громких лозунгах - Кучеренко

Власть должна сосредоточиться на реальной помощи малому предпринимательству, а не облагать его дополнительными налогами ради спасения провалившегося бюджета и прикрытия собственной некомпетентности, уверен кандидат на должность мэра Киева, народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

"Мы сегодня на площади (у Верховной Рады - ИФ) видим очень много людей - это представители малого бизнеса, ФОПы. Они пришли к нам с вами просить или отсрочить, или изменить так называемую реформу, которая была внедрена принятием целого ряда законов по налогообложению этих предпринимателей, относительно контроля над ними, относительно кассовых аппаратов", - сказал нардеп во время выступления в парламенте.

По его словам, так называемые либеральные реформы президента и его ставленников не просто не работают, а заводят отрасли государства в тупик - приводят к росту тарифов, накоплению долгов, усилению налогового давления. В то же время стране нужна четкая стратегия изменений и профессиональная команда для ее реализации. И то, и другое есть только у "Батькивщины", указал Кучеренко.

"Весь мир сегодня поддерживает малый и средний бизнес. Весь мир выходит из парадигмы - чем больше граждане обеспечат себя и свои семьи, тем лучше будет для государства. Поэтому время одуматься и не резать курицу, которая несет золотые яйца", - отметил кандидат на пост мэра столицы от "Батькивщины".

Как известно, "Батькивщина" официально заявила о выдвижении более 45 тысяч кандидатов в советы всех уровней по всей стране. 14 сентября партия Юлии Тимошенко заключила с общественным движением "SaveФОП" меморандум о взаимодействии и сотрудничестве.

 

Теги: #кучеренко #батькивщина

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