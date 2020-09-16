Федоров хочет запустить нацпроект по ликвидации бесполезных справок

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует запустить отдельный нацпроект по ликвидации бесполезных документов для получения услуг.

"Думаю запустить отельный нацпроект по массовой ликвидации бесполезных документов для получения услуг. Мы делаем это и так, но нет сфокусированного коммуникационного сигнала, который чаще сильнее влияет на чиновников, чем закон. Даже ускоренно-эволюционным путем ждать долго. Нужно радикально", - написал вице-премьер во вторник вечером в своем Телеграм-канале.

Он также сообщил, что отмененная Верховной Радой справка о несудимости для регистрации кандидатов в депутаты на местные выборы создавала постоянные очереди в оффлайне и большую нагрузку на сайт.

"Такие рудименты нужно искоренять максимально из нашей с вами жизни. Бегать должны данные, а не люди", - считает Федоров.

Он также поделился информацией о том, что в августе эту справку получило 54,69 тыс. человек (онлайн+оффлайн), а в сентябре за половину месяца - 244,1 тыс. Из них: 106,67 тыс. в электронном виде и 137,42 тыс. в аналоговом.