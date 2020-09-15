За сутки полиция открыла 5 уголовных дел по фактам нарушений избирательного процесса

В течение суток правоохранители открыли пять уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Всего в течение суток в полицию поступило 17 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Донецкой области - 7, по 3 в Днепропетровской и Черкасской областях, 2 в Киевской области, по одному - в Полтавской и Тернопольской областях.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 242 сообщения, связанных с избирательным процессом. Больше всего сообщений зарегистрированы в Донецкой области – 53, в г. Киев – 31 сообщение, в Днепропетровской области – 28 сообщений.

Всего в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 26 уголовных правонарушениях: 15 - связанных с нарушением избирательного законодательства, 11 - связанных с избирательным процессом.

Также составлено 4 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.