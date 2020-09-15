Выборы

Выборы

17:36 15.09.2020

За сутки полиция открыла 5 уголовных дел по фактам нарушений избирательного процесса

1 мин читать
За сутки полиция открыла 5 уголовных дел по фактам нарушений избирательного процесса

В течение суток правоохранители открыли пять уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Всего в течение суток в полицию поступило 17 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Донецкой области - 7, по 3 в Днепропетровской и Черкасской областях, 2 в Киевской области, по одному - в Полтавской и Тернопольской областях.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 242 сообщения, связанных с избирательным процессом. Больше всего сообщений зарегистрированы в Донецкой области – 53, в г. Киев – 31 сообщение, в Днепропетровской области – 28 сообщений.

Всего в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 26 уголовных правонарушениях: 15 - связанных с нарушением избирательного законодательства, 11 - связанных с избирательным процессом.

Также составлено 4 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Теги: #нарушения #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава ЦИК рассказал послам G7 в Украине о подготовке к местным выборам

Глава Центризбиркома рассказал послам G7 в Украине о подготовке к местным выборам и сложностях, с которыми ЦИК сталкивается

Аваков призвал всех участников избирательного процесса соблюдать закон

Аваков призвал всех участников избирательного процесса соблюдать закон

"УДАР" лидирует в рейтинге на выборах в Киевсовет, за ним идут "Слуга народа" и "Евросолидарность" – соцопрос

Кличко лидирует в рейтинге кандидатов в мэры Киева со значительным отрывом от конкурентов – опрос "Рейтинга"

В Белокуракино на Луганщине появились агитационные бигборды без исходных данных – полиция

Нардепы отменили "справки о судимости" при регистрации кандидатов на местных выборах

Зеленский: большинство мэров хотели стать кандидатами от "Слуги народа", но они находились у власти многие годы и делали только парки с фонтанами

США не признают российские местные выборы во временно оккупированном Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

"УДАР" лидирует в рейтинге на выборах в Киевсовет, за ним "Слуга народа" и "Евросолидарность" – соцопрос

В Киеве на Оболонской площади открыли обновленный сквер с фонтаном – Кличко

Кличко лидирует в рейтинге кандидатов в мэры Киева со значительным отрывом от конкурентов – опрос "Рейтинга"

Рада на этой неделе рассмотрит изменения в Избирательный кодекс по справкам о несудимости - Арахамия

Рада сократила срок обнародования проектов решений органов местного самоуправления

Нардеп Гончаренко призвал Венедиктову прекратить давление на телеканал "Прямой"

Нардепы отменили "справки о судимости" при регистрации кандидатов на местных выборах

В ЦИК напомнили о старте регистрации кандидатов на местных выборах

У Кернеса подтвержден COVID-19, состояние стабильно тяжелое – Харьковский горсовет

Зеленский: большинство мэров хотели стать кандидатами от "Слуги народа", но они были у власти многие годы и делали только парки с фонтанами

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА