Рада на этой неделе рассмотрит изменения в Избирательный кодекс по справкам о несудимости - Арахамия

Верховная Рада на этой пленарной неделе рассмотрит законопроект, который отменяет необходимость для кандидата на местных выборах подавать справку о несудимости, заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"У нас было совещание, и мы делали законопроект: срочные изменения в Избирательный кодекс по ЦИК, по справкам о несудимости, о чем сегодня говорили. Мы договорились, все главы фракций, что мы зарегистрируем завтра законопроект и потом срочно на этой неделе проголосуем его и в первом чтении, и в целом для того, чтобы отменить это требование", - сказал Арахамия журналистам во вторник в ходе брифинга.

Такое решение руководитель фракции "Слуга народа" объясняет наличием у государства реестров, в которых отображена информация о судимости человека: "Государство уже имеет информацию о том: судим человек или нет. Зачем требовать взимать эту информацию, особенно учитывая, что сейчас есть коррупционная схема, где эти посредники имеют неработающий реестр МВД, а потом кто-то перепродаёт эти справки".