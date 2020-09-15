Выборы

Выборы

16:21 15.09.2020

Рада на этой неделе рассмотрит изменения в Избирательный кодекс по справкам о несудимости - Арахамия

1 мин читать
Рада на этой неделе рассмотрит изменения в Избирательный кодекс по справкам о несудимости - Арахамия

Верховная Рада на этой пленарной неделе рассмотрит законопроект, который отменяет необходимость для кандидата на местных выборах подавать справку о несудимости, заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"У нас было совещание, и мы делали законопроект: срочные изменения в Избирательный кодекс по ЦИК, по справкам о несудимости, о чем сегодня говорили. Мы договорились, все главы фракций, что мы зарегистрируем завтра законопроект и потом срочно на этой неделе проголосуем его и в первом чтении, и в целом для того, чтобы отменить это требование", - сказал Арахамия журналистам во вторник в ходе брифинга.

Такое решение руководитель фракции "Слуга народа" объясняет наличием у государства реестров, в которых отображена информация о судимости человека: "Государство уже имеет информацию о том: судим человек или нет. Зачем требовать взимать эту информацию, особенно учитывая, что сейчас есть коррупционная схема, где эти посредники имеют неработающий реестр МВД, а потом кто-то перепродаёт эти справки".

Теги: #арахамия #несудимость #рада #справка

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рада создала ВСК по вопросам расследования фактов коррупции в органах ГАСК

Арахамия против ВСК по "вагнеровской спецоперации"

Рада сократила срок обнародования проектов решений органов местного самоуправления

Нардепы отменили "справки о судимости" при регистрации кандидатов на местных выборах

Нардепы отменили "справки о судимости" при регистрации кандидатов на местных выборах

Рада разделила оценку ЕС о недемократическом характере выборов в Беларуси и поддержала введение санкций Евросоюза против виновных в их фальсификации

Фракция "Слуга народа" в четверг проведёт встречу с Резниковым - Арахамия

Рада запланировала осенью рассмотреть доработанный законопроект о реформе АМКУ - глава комитета

"Слуга народа" проведет заседание по изменениям в постановление о местных выборах при участии Резникова – Арахамия

Рада должна принять бюджет на 2021 год в первом чтении до 20 октября, во втором - до 20 ноября - Гетманцев

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко лидирует в рейтинге кандидатов в мэры Киева со значительным отрывом от конкурентов – опрос "Рейтинга"

В Белокуракино на Луганщине появились агитационные бигборды без исходных данных – полиция

Нардеп Гончаренко призвал Венедиктову прекратить давление на телеканал "Прямой"

В ЦИК напомнили о старте регистрации кандидатов на местных выборах

У Кернеса подтвержден COVID-19, состояние стабильно тяжелое – Харьковский горсовет

Зеленский: большинство мэров хотели стать кандидатами от "Слуги народа", но они были у власти многие годы и делали только парки с фонтанами

Украинским городам нужны профессионалы-управленцы, а не остроумные шоумены - эксперт

Возобновление работы "ВКонтакте" на территории Украины направлено на сбор данных и распространение дезинформации – замсекретаря СНБО

Бой за Киев. Жизнь, карьера, обещания Кличко, Верещук, Пальчевского и других

Качура может отозвать свой проект постановления о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА