Выборы

Выборы

15:55 15.09.2020

Рада сократила срок обнародования проектов решений органов местного самоуправления

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Рада сократила срок обнародования проектов решений органов местного самоуправления

Верховная Рада уменьшила срок ознакомления с проектами решений органов местного самоуправления и нормативно-правовых актов с 20 до 10 рабочих дней до даты их принятия.

За законопроект №2228 о внесении изменений в ст.15 закона "О доступе к публичной информации" относительно уменьшения срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления во втором чтении и целом проголосовало 289 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его принятие оптимизирует работу органов представительской власти, предоставит обществу качественную, оперативную информацию для обеспечения более оперативной и эффективной реализации прав и интересов территориальных громад сел, поселков и городов.

Теги: #решения #рада #самоуправление

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