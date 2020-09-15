Выборы

Выборы

13:16 15.09.2020

В ЦИК напомнили о старте регистрации кандидатов на местных выборах

1 мин читать
В ЦИК напомнили о старте регистрации кандидатов на местных выборах

Регистрация кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового и городского голов началась во вторник, 15 сентября, напоминает Центральная избирательная комиссия.

"40 дней до выборов и сегодня старт регистрации кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского голов. На подачу всех документов у них 10 дней", - говорится в сообщении ЦИК на странице в соцсети Facebook.

Кандидатов регистрируют соответствующие избирательные комиссии.

На следующий день после решения о регистрации кандидаты могут начинать предвыборную агитацию, подчеркнули в Центризбиркоме.

По предварительным спискам, своих кандидатов будут выдвигать 194 партии, то есть участие в местных выборах в 2020 году примет наибольшее количество политических сил.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #регистрация #местные_выборы #цик

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Зеленский: большинство мэров хотели стать кандидатами от "Слуги народа", но они были у власти многие годы и делали только парки с фонтанами

Украинским городам нужны профессионалы-управленцы, а не остроумные шоумены - эксперт

"Слуга народа" проведет заседание по изменениям в постановление о местных выборах при участии Резникова – Арахамия

Кабмин разрешил въезд в Украину в период карантина международным наблюдателям на местных выборах

Кабмин Украины утвердил противоэпидемические мероприятия во время выборов

Кабмин Украины утвердил противоэпидемические мероприятия во время выборов

Кабмин разрешил въезд в Украину в период карантина международным наблюдателям на местных выборах

Изменения в постановление о местных выборах не будут вынесены на рассмотрение Рады - Железняк

ЦИК разрешил 15 общественным организациям наблюдать за местными выборами

Членов теризбиркомов ознакомят с электронным кабинетом ТИК

ПОСЛЕДНЕЕ

У Кернеса подтвержден COVID-19, состояние стабильно тяжелое – Харьковский горсовет

Возобновление работы "ВКонтакте" на территории Украины направлено на сбор данных и распространение дезинформации – замсекретаря СНБО

Бой за Киев. Жизнь, карьера, обещания Кличко, Верещук, Пальчевского и других

Качура может отозвать свой проект постановления о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов

Кернес на больничном, но не в коме, пояснили в горсовете

В Мариуполе на выходных неизвестные повредили две агитационные палатки

Киевские школы продолжат работать согласно регламентам - Кличко

Власть должна защитить пострадавших вкладчиков банка "Аркада" – Кучеренко

"Евросолидарность" на неделе проведет партийные конференции в регионах и представит кандидатов в мэры - Геращенко

В "Евросолидарности" требуют заслушать Зеленского на закрытом заседании Рады

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА