В ЦИК напомнили о старте регистрации кандидатов на местных выборах

Регистрация кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового и городского голов началась во вторник, 15 сентября, напоминает Центральная избирательная комиссия.

"40 дней до выборов и сегодня старт регистрации кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского голов. На подачу всех документов у них 10 дней", - говорится в сообщении ЦИК на странице в соцсети Facebook.

Кандидатов регистрируют соответствующие избирательные комиссии.

На следующий день после решения о регистрации кандидаты могут начинать предвыборную агитацию, подчеркнули в Центризбиркоме.

По предварительным спискам, своих кандидатов будут выдвигать 194 партии, то есть участие в местных выборах в 2020 году примет наибольшее количество политических сил.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.