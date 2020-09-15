Выборы

Выборы

12:50 15.09.2020

У Кернеса подтвержден COVID-19, состояние стабильно тяжелое – Харьковский горсовет

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У Кернеса подтвержден COVID-19, состояние стабильно тяжелое – Харьковский горсовет

У городского головы Харькова Геннадия Кернеса подтвержден COVID-19, сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"Он просил передать, что подтверждает коронавирус и вызванное им двустороннее воспаление легких. Ни о каком отеке мозга, ни о какой коме речь не идет", - пересказал Сидоренко свою беседу с Кернесом на брифинге во вторник.

По его словам, беседа состоялась в понедельник вечером в 17-й больнице, где Кернес проходит лечение, после публикации рядом местных пабликов информации о том, что городской голова находится в критическом состоянии.

По утверждению Сидоренко, инициатором встречи выступил сам Кернес, прочитавший публикацию на "Телеграм-канале", "связанную с политическими оппонентами".

"Он все читает, все видит. Все это у него вызывает саркастическую улыбку", - сказал Сидоренко.

Вместе с тем он отметил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

"Стабильно тяжелое. Поскольку COVID, (состояние - ИФ) характеризуется как стабильно тяжелое", - сказал Сидоренко.

По его словам, врачи не рассматривают возможности транспортировки Кернеса в другое лечебное учреждение, поскольку "в этом нет необходимости". Однако врачи не дают прогнозов по срокам выздоровления.

Сидоренко также сообщил, что, несмотря на болезнь мэра, "Блок Кернеса" не рассматривает возможности выдвижения другого кандидата на мэрских выборах.

"От блока имени Кернеса пойдет один кандидат и выиграет эти выборы. Это Геннадий Кернес, ни у кого нет сомнений никаких", - сказал Сидоренко.

Теги: #коронавирус #кернес

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