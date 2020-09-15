Выборы

Выборы

12:04 15.09.2020

Возобновление работы "ВКонтакте" на территории Украины направлено на сбор данных и распространение дезинформации – замсекретаря СНБО

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Возобновление работы "ВКонтакте" на территории Украины направлено на сбор данных и распространение дезинформации – замсекретаря СНБО

Активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может нести угрозу национальной безопасности, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк, комментируя информацию о возобновлении работы на территории страны мобильного приложения соцсети "ВКонтакте".

Демедюк подчеркнул, что после применения санкций против соцсети "ВКонтакте" украинские правоохранительные органы предпринимают меры по реализации ограничений. В то же время российские спецслужбы, применяя возможности разработчиков программного обеспечения, ищут новые методы обхода санкций. В частности, недавно в очередной раз была обновлена работа прокси в мобильном приложении и предоставлен доступ к "ВКонтакте" украинским пользователям, о чем заявили представители соцсети, сообщает пресс-служба СНБО.

"С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины, даже несмотря на нестабильную работу прокси. Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено", - отметил Демедюк.

Он уточнил, что активизация работы приложения имеет целью не предоставление пользователям доступа к соцсети без применения дополнительных сервисов для обхода санкций, а сбор данных и распространение дезинформации.

"Такие действия обычно проводятся накануне знаменательных событий. Сейчас это проведение в Украине местных выборов", - подчеркнул Демедюк.

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины взаимодействуют с международными коллегами и партнерами для выработки мер по реагированию и блокировки работы мобильного приложения "ВКонтакте" на территории Украины.

Указом президента Украины от 15 мая 2017 было введено в действие решение СНБО Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", согласно которому на территории Украины была заблокирована работа ряда российских веб-ресурсов, в том числе социальной сети "ВКонтакте". 14 мая 2020 года указом президента №184 эти санкции были продолжены.

Теги: #снбо #в_контакте #соцсети

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