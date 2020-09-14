Выборы

Выборы

18:40 14.09.2020

Кернес на больничном, но не в коме, пояснили в горсовете

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Кернес на больничном, но не в коме, пояснили в горсовете

Распространяемая в соцсетях информация о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес находится в коме, не соответствует действительности, утверждает директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко

"Он действительно с четверга на больничном, но не в коме", - сказал Сидоренко корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

"Эта информация (о тяжелом состоянии Кернеса - ИФ) распространяется пабликами, связанными с его политическими оппонентами. Это связано не только с осенним обострением, но и с обострением политической борьбы накануне местных выборов", - добавил Сидоренко.

Источник агентства "Интерфакс-Украина" в медицинских кругах Харькова подтвердил информацию, что Кернес находится в больнице на аппарате ИВЛ. В то же время, он опроверг сообщения о коме, отметив, что "ситуация непростая, но организм борется".

Ранее в понедельник ряд пабликов в соцсетях распространили информацию о том, что у Кернеса подтвержден COVID-19 и мэр находится в тяжелом состоянии, госпитализирован в 17 больницу.

"Как сообщают наши источники, мэр Харькова Геннадий Кернес находится в данный момент в 17 больнице Харькова с диагнозом COVID-19. Подтверждено двухстороннее воспаление легких. Геннадий Кернес без сознания. Подключён к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние тяжелое. Консилиум врачей совещается о дальнейших методах лечения", - говорится в одном из таких сообщений.

Теги: #здоровье #кернес

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