Выборы

Выборы

16:56 14.09.2020

Кабмин разрешил въезд в Украину в период карантина международным наблюдателям на местных выборах

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Кабмин разрешил въезд в Украину в период карантина международным наблюдателям на местных выборах

Кабинет министров разрешил въезд в Украину в период карантина официальным наблюдателям от иностранных государств и международных организаций.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, на внеочередном заседании Кабмин дополнил перечень лиц, которым разрешен въезд на территорию Украины на время действия карантина.

В частности, такой перечень дополнен официальными наблюдателями от иностранных государств и международных организаций, которые будут вести наблюдение за ходом избирательного процесса местных выборов.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Теги: #наблюдатели #карантин #местные_выборы #кабмин

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