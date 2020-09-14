На этой неделе изменений в постановление о местных выборах Рада рассматривать не будет – Разумков

На этой пленарной неделе никаких изменений в постановление о местных выборах Верховная Рада рассматривать не будет, заявляет председатель парламента Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня, на этой пленарной неделе никаких постановлений об изменениях того постановления об объявлении выборов, которое было одобрено Верховной Радой, нет", - сказал Разумков на брифинге в Киеве в понедельник.

По словам спикера Рады, изменение в постановление о местных выборах может поставить под сомнение организацию выборов.

"Что касается изменений к постановлению. К сожалению или к счастью, но ситуация сегодня такова, что внести изменения в постановление об объявлении выборов, которое было принято Верховной Радой, мягко говоря, очень сложно. Я уже не один раз это говорил - это может поставить под сомнение организацию выборов, которые сегодня готовятся и к которым готовится все государство", - сказал спикер.

Он также подчеркнул, что Верховная Рада всегда самостоятельно принимает решения и будет это делать в дальнейшем.

Как сообщалось, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук обратился в парламент о соответствии постановления о местных выборах Минским соглашениям. Кравчук, обратившись к украинскому парламенту, поставил вопрос об анализе п.4 постановления о назначении местных выборов.

Ранее приглашенные в ТКГ представители ОРДО и ОРЛО обвинили Украину в нарушении Минских соглашений после назначения местных выборов, требуя их проведения также в ОРДО и ОРЛО.

Проект постановления о внесении изменений в постановление о проведении местных выборов был внесен народным депутатом Александром Качурой. Согласно этому проекту, "Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, не назначенные в соответствии с пунктом 2 этого постановления, будут назначены в определенные законами порядке и сроки при условии: полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе".

В российских СМИ также было обнародовано заявление заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака о том, что Верховная Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах в ближайшее время.

"Договорились, что в ближайшее время в Верховной Раде будет рассмотрено постановление, которое корректирует то постановление, которое было принято 15 июля", - заявил Козак.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в свою очередь заявил, что украинская сторона не брала на себя таких обящательств.

"Никаких обязательств с украинской стороны о пересмотре постановлений Верховной Рады не было, и это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента", - пояснил он.

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.