Киев до конца года получит 200 новых автобусов – Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко анонсировал обновление пассажирского автопарка – до конца текущего года в столице появится 200 новых современных автобусов.

"Мы обновляем парк общественного транспорта столицы. Даже в условиях борьбы с пандемией и кризиса, который она вызвала. До конца этого года город получит 200 новых современных автобусов. 80 - длиной 12 метров и 120 автобусов длиной почти 19 метров. Все автобусы с низким уровнем пола, что соответствует требованиям перевозки маломобильных пассажиров. Поставки состоятся на условиях лизинга", - рассказал Кличко в понедельник в ходе онлайн пресс-конференции.

Он уточнил, что первую партию (около 100 автобусов) ожидают получить в октябре, остальные - до конца года.

Мэр также подчеркнул, что ограничения, которые правительство ввело из-за попадания столицы в "оранжевую" зону, на график работы общественного транспорта не повлияют. В то же время он призвал киевлян соблюдать необходимые правила в общественном транспорте.

По информации пресс-службы КГГА, ежедневно на маршруты в столице выходят 350 автобусов, почти 330 троллейбусов и более 260 трамваев коммунального предприятия "Киевпастранс".