Выборы

Выборы

12:37 14.09.2020

Киев до конца года получит 200 новых автобусов – Кличко

1 мин читать
Киев до конца года получит 200 новых автобусов – Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко анонсировал обновление пассажирского автопарка – до конца текущего года в столице появится 200 новых современных автобусов.

"Мы обновляем парк общественного транспорта столицы. Даже в условиях борьбы с пандемией и кризиса, который она вызвала. До конца этого года город получит 200 новых современных автобусов. 80 - длиной 12 метров и 120 автобусов длиной почти 19 метров. Все автобусы с низким уровнем пола, что соответствует требованиям перевозки маломобильных пассажиров. Поставки состоятся на условиях лизинга", - рассказал Кличко в понедельник в ходе онлайн пресс-конференции.

Он уточнил, что первую партию (около 100 автобусов) ожидают получить в октябре, остальные - до конца года.

Мэр также подчеркнул, что ограничения, которые правительство ввело из-за попадания столицы в "оранжевую" зону, на график работы общественного транспорта не повлияют. В то же время он призвал киевлян соблюдать необходимые правила в общественном транспорте.

По информации пресс-службы КГГА, ежедневно на маршруты в столице выходят 350 автобусов, почти 330 троллейбусов и более 260 трамваев коммунального предприятия "Киевпастранс".

Теги: #киев #кличко #автобусы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Киев намерен запустить еще одну лабораторию для исследования тестов на COVID-19 – Кличко

В Киеве за сутки выявлены 168 случаев COVID-19, в том числе у 7 медиков - Кличко

Еще у 310 киевлян выявили коронавирус за сутки, более полусотни госпитализировали – Кличко

В Киеве 14 сентября школы работают "по тому же сценарию", как и на прошлой неделе – КГГА

На Владимирской горке через неделю появится фонтан со скульптурой архистратига Михаила - Кличко

В Киеве за сутки выявили коронавирус у 428 человек, всего в столице почти 17 тыс инфицированных

Станции киевского метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" вновь открыты для пассажиров

Станции киевского метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" закрыты из-за сообщения о минировании

В Киеве из-за вхождения в "оранжевую" зону с понедельника запретят плановые госпитализации

Расходы на цифровизацию Киева были неэффективными и содержали признаки коррупции – Верещук

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Евросолидарности" требуют заслушать Зеленского на закрытом заседании Рады

На этой неделе изменений в постановление о местных выборах Рада рассматривать не будет – Разумков

Труханов лидирует в избирательной гонке за кресло мэра Одессы – соцопрос КМИС

Радуцкий за проведение местных выборов независимо от ситуации с COVID-19

Изменения в постановление о местных выборах не будут вынесены на рассмотрение Рады - Железняк

Верещук против переноса выборов

Общественно-политические настроения населения Одессы: сентябрь 2020

Киев в Берлине не брал никаких обязательств по пересмотру постановления Рады о местных выборах - Ермак

Львовяне определились с именем главного кота горсовета

В Мариуполе повредили агитпалатку, в Марьинке – дверь приемной депутата

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА