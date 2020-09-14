Львовяне определились с именем главного кота горсовета

Главного кота Львовского городского совета (ратуши) по решению местных жителей решили назвать Левчиком (Лёвочка – рус.), он прошел необходимые процедуры в ветеринарном центре, сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

В своем микроблоге в Twitter в понедельник городской голова написал, что на выходных котик был во львовском коммунальном предприятии "Лев". "Там ему сделали все необходимые процедуры, хорошо искупали и обеспечили защиту от паразитов", - рассказал Садовой.

Он подвел итоги по предложениям имени для любимчика горсовета: "…Вы в комментариях решили, что его зовут Левчик. Поэтому теперь Левчик новый житель ратуши".

Кроме того, по словам мэра, во вторник котик намерен завести блог в Instagram.

Как сообщалось, 10 сентября утром городской голова Львова обнаружил в своем кабинете неизвестного кота. Мэр оставил номер телефона, по которому можно обратиться тому, кто узнал кота. На фотографии изображен ухоженный зверь с ошейником.

На следующий день Садовой сообщил, что теперь это будет главный кот ратуши, и попросил горожан предложить имя для нового любимчика.