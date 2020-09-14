Выборы

Выборы

10:28 14.09.2020

Львовяне определились с именем главного кота горсовета

1 мин читать
Львовяне определились с именем главного кота горсовета

Главного кота Львовского городского совета (ратуши) по решению местных жителей решили назвать Левчиком (Лёвочка – рус.), он прошел необходимые процедуры в ветеринарном центре, сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

В своем микроблоге в Twitter в понедельник городской голова написал, что на выходных котик был во львовском коммунальном предприятии "Лев". "Там ему сделали все необходимые процедуры, хорошо искупали и обеспечили защиту от паразитов", - рассказал Садовой.

Он подвел итоги по предложениям имени для любимчика горсовета: "…Вы в комментариях решили, что его зовут Левчик. Поэтому теперь Левчик новый житель ратуши".

Кроме того, по словам мэра, во вторник котик намерен завести блог в Instagram.

Как сообщалось, 10 сентября утром городской голова Львова обнаружил в своем кабинете неизвестного кота. Мэр оставил номер телефона, по которому можно обратиться тому, кто узнал кота. На фотографии изображен ухоженный зверь с ошейником.

На следующий день Садовой сообщил, что теперь это будет главный кот ратуши, и попросил горожан предложить имя для нового любимчика.

Теги: #садовой #кот #горсовет

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Мэр Львова просит горожан дать имя главному коту ратуши

К мэру Львова "на прием" зашел кот

Черновицкий горсовет намерен подать в суд на правительство из-за попадания города в "красную" карантинную зону

У заммэра Одесского горсовета диагностирован коронавирус

В Черновцах горсовет отменил ряд запретов для "красной зоны": разрешена работа транспорта, рынков, детсадов и школ

Киевсовет временно установил паевое участие для летних площадок кафе и ресторанов в размере 1 грн

Кличко призвал депутатов Киевсовета внести изменения в городские целевые программы

Правоохранители проводят обыски в Днепровском горсовете по делу о незаконном завладении земельными участками

Во Львове разрешили работу спортклубов и кафе

Садовый просит Раду создать ВСК для расследования "мусорной блокады" Львова

ПОСЛЕДНЕЕ

Изменения в постановление о местных выборах не будут вынесены на рассмотрение Рады - Железняк

Верещук против переноса выборов

Общественно-политические настроения населения Одессы: сентябрь 2020

Киев в Берлине не брал никаких обязательств по пересмотру постановления Рады о местных выборах - Ермак

В Мариуполе повредили агитпалатку, в Марьинке – дверь приемной депутата

Сервисные центры МВД в период избирательной кампании будут выдавать справки о несудимости и в понедельники

Рада доработает до конца созыва - Разумков

Мэром Одессы должен быть человек, символизирующий порядочность и лидерство, считает Зеленский

Зеленский о рейтингах мэров: люди любят что-то знакомое, но иногда пропускают что-то уникальное и не дают возможность себя проявить

Глава Черниговской обладминистрации Прокопенко подал в отставку

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА