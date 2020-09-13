Выборы

Выборы

13:43 13.09.2020

В Мариуполе повредили агитпалатку, в Марьинке – дверь приемной депутата

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В Мариуполе повредили агитпалатку, в Марьинке – дверь приемной депутата

Полиция Донецкой области открыла два уголовных производства из-за нарушений, связанных с местными выборами.

Как сообщает в воскресенье отдел коммуникации полиции Донецкой области, 12 сентября в полицию Мариуполя поступило сообщение о том, что на перекрестке проспектов Мира и Строителей группа лиц повредила палатку и агитационные листовки одной из политических партий.

Сведения об этом нарушении избирательного процесса внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация - ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Другое нарушение произошло в Марьинке в ночь на 13 сентября.

В помещении приемной депутата сработала сигнализация. На место прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что по указанному адресу разбито стекло входных пластиковых дверей.

Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Полицейские устанавливают причастных к совершению правонарушений. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, в Украине 5 сентября стартовал избирательный процесс местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

Теги: #донецкая_область #нарушения #выборы

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