Сервисные центры МВД в период избирательной кампании будут выдавать справки о несудимости и в понедельники

В сервисных центрах (СЦ) МВД на период избирательной кампании по местным выборам изменен график работы для заказа или получения справки о несудимости.

"Теперь подать заявление или получить ранее заказанную (справку) можно в сервисном центре МВД также 14 и 21 сентября (понедельник)", - сообщается на странице МВД в соцсети Facebook.

В ведомстве напомнили, что справку можно заказать и в электронном виде, указав свой e-mail, онлайн через сайт сервисного центра. "Это сейчас особенно полезно для кандидатов в депутаты", - отметили в МВД.

При этом напомнили, что электронную форму справки нужно заказывать только с помощью персонального компьютера, на котором установлена ОС Windows; при заказе через Bank ID получить документ можно только в бумажном виде. В МВД также просят сохранять номер справки, чтобы проверить ее готовность и легитимность.

Согласно информации Главного сервисного центра МВД, обычно заказать справку о несудимости в территориальном СЦ можно со вторника по субботу, с 9.00 до 18.00 (в субботу – до 16.45), без перерыва.