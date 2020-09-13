Выборы

Выборы

12:29 13.09.2020

Сервисные центры МВД в период избирательной кампании будут выдавать справки о несудимости и в понедельники

1 мин читать
Сервисные центры МВД в период избирательной кампании будут выдавать справки о несудимости и в понедельники

В сервисных центрах (СЦ) МВД на период избирательной кампании по местным выборам изменен график работы для заказа или получения справки о несудимости.

"Теперь подать заявление или получить ранее заказанную (справку) можно в сервисном центре МВД также 14 и 21 сентября (понедельник)", - сообщается на странице МВД в соцсети Facebook.

В ведомстве напомнили, что справку можно заказать и в электронном виде, указав свой e-mail, онлайн через сайт сервисного центра. "Это сейчас особенно полезно для кандидатов в депутаты", - отметили в МВД.

При этом напомнили, что электронную форму справки нужно заказывать только с помощью персонального компьютера, на котором установлена ОС Windows; при заказе через Bank ID получить документ можно только в бумажном виде. В МВД также просят сохранять номер справки, чтобы проверить ее готовность и легитимность.

Согласно информации Главного сервисного центра МВД, обычно заказать справку о несудимости в территориальном СЦ можно со вторника по субботу, с 9.00 до 18.00 (в субботу – до 16.45), без перерыва.

Теги: #несудимость #справки #мвд

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Соратники Балуха у МВД требуют честного расследования нападения

Госдепартамент США высоко оценил работу МВД по противодействию антисемитизму

В Украине начали торговать справками об отрицательном результате ПЦР на COVID-19 для выезда за рубеж

В МВД призвали руководство "Укравтодора" при строительстве и ремонте дорог предусматривать установку камер - Геращенко

В МВД работают над созданием системы, по которой иностранцы будут оплачивать штрафы за превышение скорости на выезде из Украины - Геращенко

Геращенко рассказал, сколько полицейских заболело коронавирусом

Не менее 100 человек задержано в Беларуси на протестных акциях в воскресенье - МВД республики

Сайт МВД Беларуси недоступен

Двое из четырех подозреваемых в поджоге автомобиля "Схем" объявлены в розыск – Аваков

Законопроект о защите инвесторов в строительство может быть рассмотрен уже в сентябре – Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

В Мариуполе повредили агитпалатку, в Марьинке – дверь приемной депутата

Рада доработает до конца созыва - Разумков

Мэром Одессы должен быть человек, символизирующий порядочность и лидерство, считает Зеленский

Зеленский о рейтингах мэров: люди любят что-то знакомое, но иногда пропускают что-то уникальное и не дают возможность себя проявить

Глава Черниговской обладминистрации Прокопенко подал в отставку

Полиция открыла два уголовных дела о нарушениях избирательного процесса на Киевщине и Винниччине

Вопрос единого номера быстрого реагирования на уровне ОТГ нужно урегулировать законодательно - Зеленский

Состояние здоровья Балуха стабильно тяжелое, "без неожиданностей" – нардеп Геращенко

На Владимирской горке через неделю появится фонтан со скульптурой архистратига Михаила - Кличко

ЦИК разрешил 15 общественным организациям наблюдать за местными выборами

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА