Выборы

Выборы

10:05 13.09.2020

Рада доработает до конца созыва - Разумков

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Рада доработает до конца созыва - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что парламент ІХ созыва доработает до конца своей каденции.

"Если мы говорим о том, сколько проработает Верховная Рада Украины, то я думаю, что она проработает до конца своей каденции, как это и предусмотрено Конституцией", - сказал Разумков в эфире телеканала NewsOne в субботу.

По словам председателя Рады, на сегодняшний день нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего созыва парламента.

Верховная Рада ІХ созыва была избрана на внеочередных выборах 21 июля 2019 года. 

Теги: #работа #разумков #рада

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