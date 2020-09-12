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15:27 12.09.2020

Состояние здоровья Балуха стабильно тяжелое, "без неожиданностей" – нардеп Геращенко

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Состояние здоровья Балуха стабильно тяжелое, "без неожиданностей" – нардеп Геращенко

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко со ссылкой на данные врачей сообщила, что состояние госпитализированного после избиения бывшего политического заключенного РФ, общественного активиста Владимира Балуха остается стабильно тяжелым, все необходимое для лечения есть.

"От лечащих врачей В.Балуха: "Состояние здоровья стабильно тяжелое, без неожиданностей. Нужно время. Все, что надо, есть. Под контролем!" - написала Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в субботу.

В комментарии к своему посту она указала, что Балух пока что без сознания.

Как сообщалось, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

Позже Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации.

Балух - крымский фермер, был приговорен по решению подконтрольного РФ Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Он был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч.1 ст.222 и ч.1 ст.222.1) и ч.2 ст.321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Был освобожден в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ 7 сентября 2019 года.

Балух примет участие в местных выборах от "Европейской солидарности".

Теги: #самопочуття #геращенко #балух

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