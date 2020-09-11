Выборы

Выборы

19:03 11.09.2020

Мэр Львова просит горожан дать имя главному коту ратуши

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Мэр Львова просит горожан дать имя главному коту ратуши

 

Городской голова Львова Андрей Садовой спустя сутки после появления в его кабинете неизвестного кота сообщил, что теперь тот будет главным котом ратуши, и попросил горожан предложить имя для нового любимчика.

На своей странице в соцсети Facebook в пятницу мэр написал, что нашлись сразу три владельца котика, в том числе два ресторана с площади Рынок. Как оказалось, "котик умный и дружит со всеми, кто кормит".

"Получил статус главного кота площади Рынок, а ее сердце - городская ратуша. Даем ему прописку – площадь Рынок, 1", - сказал Садовой.

Он обратился к жителям города с предложением озвучить варианты имени для кота: "Давайте вместе как-то назовем нашего любимчика".

Как сообщалось, 10 сентября утром городской голова Львова обнаружил в своем кабинете неизвестного кота. Мэр оставил номер телефона, по которому можно обратиться тому, кто узнал кота. На фотографии изображен ухоженный зверь с ошейником.

Теги: #львов #садовой #кот

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