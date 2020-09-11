Выборы

Выборы

15:56 11.09.2020

Расходы на цифровизацию Киева были неэффективными и содержали признаки коррупции – Верещук

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Расходы на цифровизацию Киева были неэффективными и содержали признаки коррупции – Верещук

Народный депутат Украины, кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" заявила о вопиющих масштабах коррупции и неэффективности затрат на цифровизацию Киева SmartKyiv.

"Я обратилась к нашему Министерству цифризации и попросила предоставить анализ всех проектов, которые подает КГГА по электронному билету, по SmartKyiv и так далее. И вот у меня есть ответ: из 760 млн гривень представленных проектов, из них 700 млн грн оказались коррупционными", - заявила Верещук.

По информации Минцифры, предоставленной агентству "Интерфакс-Украина" Ириной Верещук, в период с 2016 по 2020 годы Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА на цифровизацию Киева потратил рекордную сумму - почти 4,5 млрд грн. Это при очень сомнительных результатах и наличии многочисленных фактов коррупции.

В частности, туристические информационные терминалы стоимостью более 100 млн гривень, при бездействии городских властей, полноценно не функционируют и по назначению не используются. Например, система управления наружным освещением для киевлян стоила около 650 млн грн. Несмотря на потраченные 600 млн грн на системы защиты сетевых систем от киберугроз, злоумышленники уже несколько раз взламывали информационное табло на центральном вокзале.

Верещук добавила, что сейчас расследуется 28 уголовных производств относительно крупных инфраструктурных проектов в Киеве.

Теги: #киев #цифровизация #коррупция #верещук

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