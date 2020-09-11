Выборы

Выборы

14:54 11.09.2020

Технология "избирательного туризма" может исказить результаты выборов в отдельных громадах - глава КИУ

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Технология "избирательного туризма" может исказить результаты выборов в отдельных громадах - глава КИУ

Технология "избирательного туризма", когда кандидат за материальные блага мотивирует избирателей из одного населённого пункта менять свое место регистрации на то, где он выдвигается в местные органы власти, может исказить результаты выборов в отдельных громадах, заявил председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

"Для примера: в громаде Каролино-Бугаз Одесской области количество избирателей возросло на 5%. Реально, 5% - это очень большое количество. Представим, что на выборах будет явка 50% и это означает, что эти 5% станут 10% избирателей. И это 10% избирателей могут проголосовать за одного из кандидатов или за одну из политических сил. Плюс 10% к реальным показателям кандидата - это фактически один из ключевых рецептов для победы. Поэтому мы считаем, что технология "избирательных мигрантов" или "избирательных туристов" может реально исказить результаты выборов в отдельных громадах", - сказал Кошель на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Однако, по словам председателя КИУ, данная технология оставляет свои "следы": "Людей, как правило мотивируют финансами, для того чтобы они на первом этапе меняли избирательный адрес, второе - чтобы они в день выборов они централизовано приехали на участки и проголосовали. И потому таких следов, в том числе финансовых, будет много".

Кошель отмечает, что сейчас важно, чтобы к 25 октября, ко дню проведения местных выборов в Украине – ИФ, Министерство внутренних дел завело несколько результативных дел и раскрыло махинации со сменой избирательного адреса за деньги.

"Я хочу подчеркнуть, что в случае, если количество таких "туристов" будет небольшим - 50-100 человек, то отследить такую технологию будет достаточно сложно. Потому мы вынуждены констатировать, что очевидно такая технология может повлиять на результаты волеизъявления", - добавил глава Комитета избирателей Украины.

Теги: #смена #адрес #киу #выборы

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