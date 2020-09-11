Из-за ошибок в Избирательном кодексе агиткампания для большинства кандидатов в условиях срыва - КИУ

Из-за ряда ошибок, которые были допущены при разработке изменений в Избирательном кодексе, начиная со вторника, 15 сентября, появятся кандидаты на местных выборах, которые не смогут полноценно вести предвыборную агитацию, заявил председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

"Из-за ошибок в Избирательном кодексе (ИКУ - ИФ), агитационная кампания для большинства кандидатов сегодня находится в условиях срыва. Через 4 дня, 15 сентября, у нас появятся первые кандидаты на местных выборах, которые не смогут вести полноценную агитационную кампанию. Причина этого одна - грубая ошибка, которая была заложена в Избирательный кодекс. В частности ч.6 ст.57. Ст.57 - это ограничения относительно ведения предвыборной агитации, которая предусматривает, что стоимость агитационных материалов не должна превышать 6% от необлагаемого налогом минимума. Законодатель просто перепутал необлагаемый налогом минимум, который на сегодня составляет 17 грн, и прожиточный минимум, который составляет 2189 грн", - сказал Кошель на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По его словам, из-за допущенной депутатами ошибки, кандидаты оказались в ситуации, когда они не могут тратить на агитационные материалы более чем 1,02 грн. Согласно тексту ст.57 ИКУ, к предвыборной агитации относятся плакаты, листовки, календари, блокноты, ручки, спички, бейджи, футболки, зонтики и шарфы, а также ряд другой брендированной продукции.

"Таким образом, после регистрации кандидат не сможет заплатить за листовки, плакат, блокнот, ручку - любую другую форму ведения предвыборной агитации суму больше чем 1,02 грн. Это может привести к тому, что мы или загоним агитационную кампанию в тень, когда агитация будет проводиться за счет различных благотворительных фондов, которое юридически не будут иметь никакого отношения к кандидату, или к тому, что большинство форм предвыборной агитации кандидаты просто не смогут реализовать", - заявил председатель КИУ.

Как говорит Кошель, на практике это значит, что кандидат не будет иметь законной возможности распечатать свою программу на листовке или применить другие традиционные формы ведения агитации. Он допускает, что под законодательное ограничение могу попасть даже газеты.

Комитет избирателей Украины призывает Верховную Раду уже на следующей пленарной неделе исправить техническую ошибку в кодексе: "Мы считаем абсолютно приемлемым ограничить стоимость агитационных материалов суммой в 15-20 грн и мы предостерегаем депутатов от повышения этой суммы до 63 грн, как это предлагалось ранее в изменениях в ИКУ, потому что тогда можно даже легализовать формы подкупа: та же флешка с символикой кандидата для кого-то из избирателей может стать не просто агитационным материалом, а выгодой и потому стоит сделать приемлемую стоимость агитационных материалов".