Правоохранители открыли за сутки 9 уголовных дел о нарушениях избирательного процесса в Украине

За прошедшие сутки в полицию поступило 55 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, правоохранители сутки девять уголовных производств о нарушениях избирательного процесса, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве (8), в Донецкой (7) и Кировоградской областях (5)", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

В то же время в течение суток в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения о 9 уголовных преступлениях - в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской и Запорожской областях.

Отмечается, что всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 119 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

В частности, 21 сообщение зарегистрировано в Донецкой области, 16 - в Киеве, 11 –в Днепропетровской области, 10 - в Херсонской области, 9 - в Сумской области, по 8 - в Луганской и Кировоградской области, 7 - в Волынской области, 5 - в Полтавской области.

Также по 4 зарегистрировано - в Ивано-Франковской и Одесской областях, по 3 - в Закарпатской, Львовской и Черниговской областях, по 2 - в Киевской и Черновицкой, и по одному - в Винницкой, Запорожской и Николаевской областях.

"В основном сообщения связаны с нарушением порядка ведения агитации - 21, подкупом избирателей – 12, порчей агитационных материалов - 10, нарушениями порядка размещения агитматериалов - 8, порядка ведения регистрации избирателей - 5 и порядка финансирования партии – 4", - сказано в сообщении.

Всего с начала избирательного процесса полицейские начали 13 уголовных производств.

Как сообщалось, в Украине 5 сентября стартовал избирательный процесс местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.