Киевсовет поддержал выделение средств на финансирование выплаты зарплаты сотрудникам метро и "Киевпастранса" – Кличко

Депутаты Киевсовета поддержали решение о выделении средств на выплату заработной платы сотрудникам "Киевского метрополитена" и "Киевпастранса".

За такое решение проголосовал 61 депутат, сообщила пресс-служба КГГА.

Так, путем перераспределения средств бюджета города на погашение зарплаты транспортным коммунальным предприятиям Киева выделили 441,6 млн грн: 279,8 млн грн – "Киевпастрансу" и 161,8 млн грн - "Киевскому метрополитену".

Средств, по предварительным расчетам, хватит до конца года.

"За время пандемии наши столичные коммунальные транспортные предприятия понесли серьезные убытки. И даже сегодня метрополитен не вышел на предыдущие показатели работы. Если в карантин метро перевозило до 1,5 млн пассажиров в рабочий день, то теперь - до 1 млн пассажиров. Уменьшилось и количество пассажиропотока в "Киевпастрансе". Соответственно - упали и доходы предприятий-перевозчиков. Многотысячные коллективы предприятий нуждаются в нашей поддержке. Люди не могут работать без зарплаты. А они должны предоставлять сервис киевлянам и обеспечивать бесперебойную работу общественного транспорта столицы", - отметил Кличко после голосования.

В начале пленарного заседания сессии Киевского городского совета мэр столицы отметил, что профсоюзы обратились в городской совет с требованием после голосования обнародовать его результаты, поименно: кто и как голосовал за это важное для транспортной отрасли города решения.

По поручению городского головы обнародованы результаты голосования депутатов Киевсовета за решение о выделении финансирования на выплату заработной платы работникам коммунальных транспортных предприятий.