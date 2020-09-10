Украинцы 10 сентября еще могут изменить адрес голосования

Украинские избиратели в четверг, 10 сентября, могут изменить адрес голосования на местных выборах.

В партии "Слуга народа" напомнили, что это последний день для такого шага.

Сделать это можно в местном отделении реестра избирателей, а также онлайн – за несколько минут, но нужна электронная цифровая подпись. Ее можно получить с помощью сервиса "Приват24" или подать заявление лично в один из аккредитованных центров сертификации ключей. Полный перечень: https://czo.gov.ua/ca-registry

Документы, подтверждающие фактическое место проживания, не нужны. Необходимо просто указать в заявлении адрес нынешнего места проживания.

Как сообщалось, в Украине 5 сентября стартовал избирательный процесс местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.