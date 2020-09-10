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14:56 10.09.2020

40% украинцев негативно относятся к ограничительным мерам в школах – опрос "Рейтинга"

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40% украинцев негативно относятся к ограничительным мерам в школах – опрос "Рейтинга"

Введение ограничительных мер для организации обучения в школах с нового учебного года оценивают негативно 40% украинцев, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"30% - относятся к этому положительно, 22% - нейтрально. Относительно больше тех, кто негативно относится к ограничительным мерам среди опрошенных, проживающих с детьми до 17 лет", - указывается в отчете по итогам опроса, обнародованном в четверг.

В то же время, более половины опрошенных считают введенные властями с сентября этого года противокарантинные правила в школах оптимальными - 51% опрошенных. 24% респондентов считают их слишком жесткими, 11% - слишком мягкими. Тех, кто считает введенные меры жесткими, больше среди родителей детей дошкольного возраста.

Обязательное ношение масок для учеников на переменах в школе поддерживают 49%, 45% - против такой инициативы. Больше всего последних среди тех, кто имеет детей дошкольного и школьного возраста.

Сохранение традиционной системы обучения с посещением учебных заведений в условиях пандемии поддерживают 72% респондетов. 19% поддерживают смешанную форму (традиционную и дистанционную), только 5% - полностью дистанционную. Относительно больше тех, кто поддерживает инновационные подходы к обучению детей, среди респондентов молодого возрастной категории (18-29 лет) и жителей городов.

При этом 74% опрошенных считают, что весенний карантин негативно повлиял на успешность обучения детей в школах. 66% респондентов имеют подобные ожидания и относительно обучения в новом учебном году.

Опрос проводился в период с 1 по 5 сентября 2020 года методом личного формализованного интервью (face-to-face) среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Теги: #карантин #опрос #школы

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