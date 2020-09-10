Мэр Киева заявляет о приоритете локализации экономики столичного региона в условиях пандемии

Пандемия Covid-19 продемонстрировала важность автономного функционирования городов для их экономической безопасности, прежде всего, в производстве товаров первой необходимости, заявил мэр Киева Виталий Кличко на инвестфоруме "Киевская агломерация" в четверг.

"Именно поэтому локализация экономики нашего столичного региона должна стать одним из приоритетов в преодолении последствий пандемии. Киеву нужна новая стратегия в новых условиях", – сказал градоначальник.

Кличко напомнил, что в созданную в прошлом году ассоциацию "Киевская агломерация" вошли 19 сельских и поселковых советов, а в Киев по пандемии ежедневно приезжало на работу 700 тыс. человек.

"Убежден, что "Большой Киев" идет тем же путем, что и "Большой Берлин" или "Большой Париж", – заявил мэр.

Он призвал мэров городов-сутников совместно разивать такие направления, как индустриальные, технологические и логистические парки, чтобы более эффективно и интенсивно развивать территории.

Кличко призвал инвесторов к более активным вложениям в проекты в столичной агломерации. "Можете на меня рассчитывать, как на бодигарда", – заявил мэр, который до избрания на эту должность был чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.