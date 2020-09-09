С 5 сентября полиция зафиксировала 64 сообщения о нарушениях избирательного законодательства в Украине, начато четыре уголовных производства - Нацполиция

С 5 сентября правоохранители зафиксировали 64 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, следователи начали четыре уголовных производства, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Мы все заинтересованы в том, чтобы выборы прошли честно, чтобы полицейские четко выполняли свои функции но не были втянуты в эти избирательные гонки на той или иной стороне. Однозначно могу сказать о том, на чем акцентировал министр внутренних дел: мы - вне политики. Мы только на стороне закона. Мы отвечаем, чтобы выборы в нашей стране прошли открыто и честно", - подчеркнул глава Нацполиции Украины Игорь Клименко во время совещания с председателем правления Всеукраинской общественной организации Гражданская сеть "Опора" Ольгой Айвазовской.

Так, Клименко подчеркнул, что основная задача полиции во время избирательного процесса - проследить за тем, чтобы выборы прошли в рамках закона.

Глава Нациполиции сообщил, что с 5 сентября Ситуационный центр Национальной полиции в усиленном режиме собирает и анализирует всю информацию о возможных нарушениях во время избирательного процесса.

В свою очередь Айвазовская отметила, что в день голосования каждый полицейский должен знать в совершенстве, как действовать в той или иной ситуации, которая может произойти на участке. Поэтому дополнительно все полицейские должны быть обеспечены соответствующими инструкциями.

Как сообщалось, в Украине 5 сентября стартовал избирательный процесс местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.